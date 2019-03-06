Son Dakika Haberleri: Sokak" Operasyonlarında 36 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sokak" Operasyonlarında 36 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

21 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son 2 günde yapılan "Sokak" operasyonlarında 36 kilo 784 gram uyuşturucu madde ve 9 bin 130 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Sokak
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son 2 günde yapılan "Sokak" operasyonlarında 36 kilo 784 gram uyuşturucu madde ve 9 bin 130 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. EGM, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, uyuşturucuyla mücadele amacıyla yapılan "Sokak" operasyonları kapsamında, son 2 günde narkotik birimlerince ele geçirilenleri bildirdi. Paylaşımda, 35 ilde düzenlenen "Sokak" operasyonları ile 208 şüpheliye adli işlem yapılarak, 36 kilo 784 gram uyuşturucu madde, 9 bin 130 uyuşturucu hap, 38 fişek, 3 tabanca, 5 hassas terazi ve 23 bin 120 Türk Lirası ele geçirildiği belirtildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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