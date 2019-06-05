'Sokak' operasyonlarında 7 kilo uyuşturucu yakalandı
51 dakika önce
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son iki gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında 7 kilo 252 gram uyuşturucu madde ve 10 bin 77 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:25 Kaynak: İHA
(EGM
), son iki gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında 7 kilo 252 gram uyuşturucu madde ve 10 bin 77 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden yaptığı paylaşımı ile son iki günde narkotik birimlerince, uyuşturucuyla mücadele amacıyla gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında ele geçirilenleri bildirdi. Paylaşımda, düzenlenen "Sokak" operasyonlarında, 18 ilde 100 şüpheliye adli işlem yapılarak, 7 kilo 252 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 10 bin 77 uyuşturucu/uyarıcı sentetik hap, 11 fişek, 3 tabanca/tüfek, 1 hassas terazi ve 9 bin 360 TL ele geçirildiği duyuruldu.
(Cevdet Fırat
Aydoğmuş/İHA)
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Grip sanılan çocuğun akciğerinden fıstık çıktı
İki erkek tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğu hayatına son verdi!
Deniz Akkaya, annesinin cenazesinde Binali Yıldırım'a tepki gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı!