Son Dakika Haberleri: 'Sokak' operasyonlarında 7 kilo uyuşturucu yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

'Sokak' operasyonlarında 7 kilo uyuşturucu yakalandı

51 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son iki gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında 7 kilo 252 gram uyuşturucu madde ve 10 bin 77 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

'Sokak' operasyonlarında 7 kilo uyuşturucu yakalandı, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son iki gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında 7 kilo 252 gram uyuşturucu madde ve 10 bin 77 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı ile son iki günde narkotik birimlerince, uyuşturucuyla mücadele amacıyla gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında ele geçirilenleri bildirdi. Paylaşımda, düzenlenen "Sokak" operasyonlarında, 18 ilde 100 şüpheliye adli işlem yapılarak, 7 kilo 252 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 10 bin 77 uyuşturucu/uyarıcı sentetik hap, 11 fişek, 3 tabanca/tüfek, 1 hassas terazi ve 9 bin 360 TL ele geçirildiği duyuruldu.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:25 Kaynak: İHA
Narkotik, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi Grip sanılan çocuğun akciğerinden fıstık çıktı İki erkek tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğu hayatına son verdi! Deniz Akkaya, annesinin cenazesinde Binali Yıldırım'a tepki gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 22:16:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Sokak' operasyonlarında 7 kilo uyuşturucu yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]