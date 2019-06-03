Son Dakika Haberleri: Sokak operasyonlarında 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Sokak operasyonlarında 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi

47 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son üç gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında 92 kilo 502 gram uyuşturucu madde ve 27 bin 922 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Sokak operasyonlarında 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son üç gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında 92 kilo 502 gram uyuşturucu madde ve 27 bin 922 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı ile son üç günde narkotik birimlerince, uyuşturucuyla mücadele amacıyla gerçekleştirilen "Sokak" operasyonlarında ele geçirilenleri duyurdu. Paylaşımda, 37 ilde düzenlenen "Sokak" operasyonlarında 141 şüpheliye adli işlem yapılarak, 92 kilo 502 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 27 bin 922 uyuşturucu/uyarıcı sentetik hap, 3 bin 308 kök kenevir bitkisi, 155 fişek, 17 tabanca/tüfek, 7 hassas terazi ve 16 bin 745 TL ele geçirildiği kaydedildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:14 Kaynak: İHA
Twitter, Narkotik, Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa
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