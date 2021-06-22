Son dakika gündem: Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 921 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, 76 ilde uygulanan "Sokak" operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 921 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 76 ilde düzenlediği "Sokak" operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 921 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 47 kilogram eroin, 111 kilogram esrar, 37 kilogram bonzai, 13 kilogram metamfetamin, 13 kilogram skank, 3 bin adet sentetik ecza, 2 bin adet extacy, 79 bin kök kenevir, 1 kilogram kokain, 5 kilogram afyon sakızı, 50 adet tabanca ve tüfek ile 98 bin 979 TL ele geçirildi.

(Ali Nargüner/İHA)