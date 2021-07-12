Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 3 bin 992 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir hafta içerisinde narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 bin 992 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

EGM'nin Twitter hesabındaki "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız" başlıklı paylaşımda, son 7 günde narkotik birimlerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında "SOKAK" operasyonları düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda, 78 ilde 3 bin 992 şüpheliye adli işlem yapıldığı, 156 kilogram eroin, 237 kilogram esrar, 14 kilogram bonzai, 5 kilogram metamfetamin, 1 kilogram skunk, 178 gram kokain, 30 bin sentetik ecza, 19 bin ecstasy, 20 bin captagon, 580 kök kenevir ve 24 tabanca/tüfeğin ele geçirildiği kaydedildi.