Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 334 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 77 ilde uygulanan "Sokak" operasyonları çerçevesinde bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 334 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 77 ilde düzenlediği "Sokak" operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 334 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 71 kg eroin, 24 bin adet captagon, 155 kg kimyasallar, 16 kg skunk, 4 bin 612 kök kenevir bitkisi, 5 kg kokain, 136 kg esrar, 167 bin extacy, 2 kg bonzai, 1 ton 266 kg metamfetamin, 61 bin adet sentetik ecza ve 1 kg afyon sakızı ele geçirildi. - ANKARA