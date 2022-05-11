SOKAK ORTASINDA 10 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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SOKAK ORTASINDA 10 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA

11.05.2022 15:15

BİLECİK'te Muharrem M., aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen 1 kişi ve 9 arkadaşı tarafından sokak ortasında dövüldü.

BİLECİK'te Muharrem M., aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen 1 kişi ve 9 arkadaşı tarafından sokak ortasında dövüldü. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Muharrem M. darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Bilecik'te yaşayan Muharrem M., geçen pazar saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rasimbey Caddesi Şehitler Parkı önünde, daha önce kavga edip aralarında husumet olan 1 kişi ve 9 arkadaşı ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muharrem M., 10 kişi tarafından sokak ortasında dakikalarca dövüldü. Gruptan bazıları yere düşerek yaralanan ve baygınlık geçiren Muharrem M.?nin etrafındaki arkadaşlarını uzaklaştırdı. Vücudunda kırıklar olan ve hastaneden darp raporu alan Muharrem M., kendisini dövenlerden şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü şikayet üzerine soruşturma başlattı. Muharrem M.?nin 10 kişi tarafından dakikalarca dövüldüğü o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Muharrem M.?nin husumetli olduğu kişi ile tartıştığı ardından çıkan kavgada ise 10 kişinin yere düşen Muharrem M.?yi tekmeleyip oradan uzaklaştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SOKAK ORTASINDA 10 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA
SOKAK ORTASINDA 10 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA
SOKAK ORTASINDA 10 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA
SOKAK ORTASINDA 10 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA

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Cumhuriyet Mahallesi, Bilecik, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOKAK ORTASINDA 10 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOKAK ORTASINDA 10 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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