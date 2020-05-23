Sokak ortasında 10 yıllık eşini öldürdü (2) - Son Dakika
Sokak ortasında 10 yıllık eşini öldürdü (2)
OLAY ANI KAMERADAVeysel Tetik'in, eşi Selma Tetik'i sokak ortasında tabanca ile ateş ederek öldürme anına ilişkin görüntü ortaya çıktı.
OLAY ANI KAMERADA
Veysel Tetik'in, eşi Selma Tetik'i sokak ortasında tabanca ile ateş ederek öldürme anına ilişkin görüntü ortaya çıktı. Veysel Tetik'in, caddede yürürken silahını çıkarıp, eşine ateş ettiği ve daha sonra koşarak kaçtığı görüldü.
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23.05.2020 23:42:58. #1.13#
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