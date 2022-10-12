Arkadaşı tarafından sokak ortasında 6 yerinden bıçaklandı - Son Dakika
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Arkadaşı tarafından sokak ortasında 6 yerinden bıçaklandı

12.10.2022 16:50

Arkadaşı tarafından sokak ortasında 6 yerinden bıçaklandıTEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da tartıştığı arkadaşının saldırısına uğrayan 43 yaşındaki adam 6 yerinden bıçaklandı.

Arkadaşı tarafından sokak ortasında 6 yerinden bıçaklandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da tartıştığı arkadaşının saldırısına uğrayan 43 yaşındaki adam 6 yerinden bıçaklandı.

Olay, sabah saatlerinde Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş çıkışı sokak üzerinde karşılaşan H.Ö. ile B.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Çıkan kavga sonrası 6 yerinden bıçaklanan H.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşı tarafından sokak ortasında 6 yerinden bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşı tarafından sokak ortasında 6 yerinden bıçaklandı - Son Dakika
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