Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında ağabey ve kardeşine kurşun yağdı: 1 ölü 1 ağır yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında ağabey ve kardeşine kurşun yağdı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Sokak ortasında ağabey ve kardeşine kurşun yağdı: 1 ölü 1 ağır yaralı

52 dakika önce

Sokak ortasında ağabey ve kardeşine kurşun yağdı: 1 ölü 1 ağır yaralı Başından vurulan şahıs hayatını kaybederken abisi ağır yaralandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Paşa Topçu adlı şahıs hayatını kaybederken ağabeyi ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

Sokak ortasında ağabey ve kardeşine kurşun yağdı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Başından vurulan şahıs hayatını kaybederken abisi ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Paşa Topçu adlı şahıs hayatını kaybederken ağabeyi ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

Olay akşam 19.00 sıralarında Gebze Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mumammer Aksoy Caddesi üzerinde abisi Coşkun Topçuile yürüyen Paşa Topçu(31), kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şahısların silahından 5 el ateş ettiği saldırıda vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan iki kardeş, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken saldırganlar ise kaçarak gözden kayboldu.

Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan ve başından vurulduğu için ağır yaralanan Paşa Topçu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çenesine isabet eden kurşunla ağır yaralan Coşkun Topçu ise özel bir hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrasında Fatih Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemenin ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Sokak ortasında ağabey ve kardeşine kurşun yağdı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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