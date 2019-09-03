Sokak ortasında aracı kurşun yağmuruna tutular

Zeytinburnu'nda eğlenmek için gittikleri mekanda hesaba itiraz eden 2 kişi darp edilince restorantı kurşunladı. Restorant çalışanlarının karşılık vermesiyle ortalık savaş alına döndü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Zeytinburnu'nda, dün sabah saatlerinde seyir halindeyken havaya ateş açıp kaçtığı ileri sürülen hafif ticari araç, Kazlıçeşme'de virajı alamayarak kavşağa girip elektrik direğine çarpmıştı. Yaralanan sürücü ile yanındaki şahıs hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde, yaralı şahıslar İ.H ve B.G'nin bir yerde alkol alıp yemek yediği ve hesaba itiraz ettikleri için çalışanlar tarafından darp edildi. Darp edilen şahısların bir süre sonra adrese tekrar gelerek, dükkanı kurşun yağmuruna tutukları ve çalışanlarında karşılık verdiği öğrenildi. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda olaya karıştığı tespit edilen A.Ç, M.V.Ç, A.G, A.K, M.A şahılar yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 adat silah da ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliye ye sevk edildi. İ.H ve B.G isimli şahıslar ifadelerinde, hesabın fazla olduğunu belirttiklerini sonrasında iş yeri sahipleri tarafından darp edildiklerini, sonrasında, iş yerinden ayrıldıklarını söyledi. İfadelerinin devamında ise, bir müddet sonra iş yerine doğru araçla gelerek silahla ateş ettiklerini, sonrasında kendilerine iş yerinden karşılık verildiğini, aracın isabet almaları sonucunda yaralandıklarını yaralanmaları sebebiyle de araçlarıyla bir kazaya karıştıklarını ve sonrasından ticari taksi ile hastaneye götürüldüklerini söylediler.

SOKAK ORTASINDA DEHŞET ANLARI KAMERADA Olay anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir restorantın önüne bir aracın geldiğini ve ateş ettiği görülüyor. İş yeri çalışanlarınında karşılık verdiği görülüyor. Şahıslar araçla kaçarken iş yeri çalışanlarının da aracın arkasından ateş ederek kovaladığı görülüyor.

(İHA)