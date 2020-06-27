Sokak ortasında avukata silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Sokak ortasında avukata silahlı saldırı kamerada

- Sokak ortasında avukata silahlı saldırı kamerada Kartal'da avukatlık yapan İsmail Aydın, bakkala giderken evin önünde kimliği belirsiz maskeli ve kapüşonlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

- Sokak ortasında avukata silahlı saldırı kamerada

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İSTANBUL - Kartal'da avukatlık yapan İsmail Aydın, bakkala giderken evin önünde kimliği belirsiz maskeli ve kapüşonlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Güpegündüz kurşunların hedefi olan avukat ayaklarından yaralandı. Saldır anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kartal'da geçtiğimiz günlerde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Avukat İsmail Aydın evinden markete gitmek üzere çıkarak evinde bulunan çöpleri, çöp konteynerine attıktan sonra markete gitti. Alışveriş sonrası evininin önüne geldiği sırada kimliği belirsiz maskeli ve kapüşonlu bir kişi arkadan koşarak geldi. Şahıs yanında bulunan silahla 3 el ateş ederek avukat Aydın'ı ayaklarından yaraladı. Avukatın yere düşmesiyle koşmaya başlayan şahıs gelen araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyup dışarıya çıkan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı avukata ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren acil servis ekipleri, yaralıyı çevredeki hastaneye kaldırdı.

Dehşet anları kamerada

Avukata karşı düzenlen kanlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Avukat İsmail Aydın marketten elinde poşetlerle evinin önüne geliyor. Arkadan koşan kimliği belirsiz maskeli ve kapüşonlu bir kişi silahına davranarak 3 el ateş ediyor. Aydın kurşunların isabet etmesiyle avukat yere düşüyor, maskeli ve kapşonlu şahıs hızla gelen otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

İsmail Aydın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında avukata silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
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