Sokak ortasında ayağından vuruldu
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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yaşayan Cevdet Yeşilçayır, sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından ayağından tabancayla vurularak, yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:16 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yaşayan Cevdet Yeşilçayır, sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından ayağından tabancayla vurularak, yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Cevdet Yeşilçayır (48) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi, yanında taşıdığı tabancayı çekip, Cevdet Yeşilçayır'ı ayağından vurdu. Saldırgan kaçarken Yeşilçayır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor.
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