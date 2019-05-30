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Sokak ortasında baba şiddeti, 2 oğlunu tekme tokat dövdü

1 saat önce

KÜTAHYA'da inşaat işçisi baba, 6 ve 8 yaşındaki 2 oğlunu komşularının evlerinin önüne yumurta attıkları gerekçesiyle sokak ortasında tekme tokat dövdü.

Sokak ortasında baba şiddeti, 2 oğlunu tekme tokat dövdü, System.String[]
KÜTAHYA'da inşaat işçisi baba, 6 ve 8 yaşındaki 2 oğlunu komşularının evlerinin önüne yumurta attıkları gerekçesiyle sokak ortasında tekme tokat dövdü. Mahalle sakinleri tarafından şiddet anlarının anbean kaydedildiği olayın ardından gözaltına alınan baba, mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı. 2 çocuk ise devlet korumasına alındı.
İnşaat işçisi İbrahim S. (43), dün oğulları M.E.S. (8) ile M.S.'yi (6), komşularının evlerinin önüne yumurta attıkları gerekçesiyle Gaybiedendi Mahallesi Fırat Sokak'ta tekme tokat dövdü. Babanın çocuklarına uyguladığı şiddeti, mahalle sakinleri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Ardından da polisi arayarak, bulundu.
Kısa sürede sokağa gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, oğullarını döven baba İbrahim S.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden sonra karakola götürülerek, ifadesi alınan İbrahim S., çocuklarını dövmediğini iddia etti. Oğullarına yola yumurta attıkları için sadece kızdığını ardından da eve götürüp, nasihatta bulunduğunu savundu. Bu sabah adliyeye sevk edilen İbrahim S., adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
Baba şiddetine maruz kalan 2 kardeş ise savcılık talimatıyla, devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Tahya
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:58 Kaynak: DHA
Kütahya, Güncel
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