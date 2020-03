Sokak ortasında 'bakışma' yüzünden silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da bir kişi, sokak ortasında "bakışma" meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi 100. Yıl Bulvarı ile Unkapanı Caddesi'nin kesiştiği yerde saat 14.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SASKİ'de çalıştığı öğrenilen O.K. (31) sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, O.K. ise kanlar içinde yere yığıldı. Bacağından vurulan O.K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralı O.K., kendisini vuranı tanımadığını belirterek yolda yürürken silahlı saldırıya uğradığını söyledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen B.A.'yı (26) olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Görgü şahitleri polise verdikleri bilgide olayın bakışma meselesi yüzünden meydana geldiğini, olay yerinde bir kişinin de seken kurşunla bacağından kazara yaralandığını ve kaçarak olay yerinden uzaklaştığını ileri sürdü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN