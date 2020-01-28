Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi - Son Dakika

Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi

15 dakika önce

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi, System.String[]

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Çayırova Akse Mahallesi 2407 Sokak'ta öğle saatlerinde, Yusuf K. sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşledi. Yusuf K.'nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yusuf K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Yusuf K.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Çayırova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:23 Kaynak: DHA
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