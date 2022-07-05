Sokak ortasında başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak ortasında başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu

05.07.2022 11:32

Sokak ortasında başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokak ortasında başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

Sokak ortasında başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokak ortasında başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Emek Mahallesi Buse Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, sokak üzerinde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz şekilde yattığını görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, silahla başından vurulmuş olan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında çevrede silaha rastlanamazken, şahsın bir araçtan aşağıya atıldığı değerlendiriliyor. Üzerinden kimlik çıkmayan ve cinayete kurban gittiği tahmin edilen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
KOCAELİ'DE ERKEK CESEDİ BULUNDU; BAŞINDAN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ KOCAELİ'DE ERKEK CESEDİ BULUNDU; BAŞINDAN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:04 Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı
12:03 Kurban Bayramı öncesinde fenomen oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den alıcısını bekliyor
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 12:22:43. #1.12#
SON DAKİKA: Sokak ortasında başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement