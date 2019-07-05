Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında bayıldı, fare zehri içtiği ortaya çıktı
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Sokak ortasında bayıldı, fare zehri içtiği ortaya çıktı

16 dakika önce

Denizli'de bir kişi, çocuk parkının yer altındaki su motorunun bulunduğu kısma girip fare zehri içince sokak ortasında bayıldı.

Sokak ortasında bayıldı, fare zehri içtiği ortaya çıktı, System.String[]
Denizli'de bir kişi, çocuk parkının yer altındaki su motorunun bulunduğu kısma girip fare zehri içince sokak ortasında bayıldı. Kentin en işlek noktasında yaşanan olayda hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, olay Sırakapılar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, bir şahıs tarafından tehdit edildiğini öne süren F.M. (62) isimli şahıs çocuk parkının su motorunun bulunduğu yer altındaki yere girerek burada fare zehri içti. Ardından buradan çıkan şahıs sokakta bir süre yürüdükten sonra bayılarak yere düştü. F.M.'yi gören şahıslar durumu polis ve 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yerde fare zehri ve ambalajı görünce şahsın intihar girişiminde bulunduğunu anladı. Sağlık ekipleri F.M.'ye ambulansta yaptığı müdahalenin ardından şahsı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın su motorunun bulunduğu yer altındaki yere nasıl girdiği ise belirsizliğini koruyor.
(Hüseyin Kaplan/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:45 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Parkı, Denizli, Güncel
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