Sokak ortasında bayıltan dayak - Son Dakika

Sokak ortasında bayıltan dayak

15.03.2021 09:35
Sokak ortasında bayıltan dayak, System.String[]

Antalya'da 5 kişi, sokak ortasında bir kişiyi bayıltana kadar tekme tokat dövdü.

Antalya'da 5 kişi, sokak ortasında bir kişiyi bayıltana kadar tekme tokat dövdü. Yaklaşık 1 dakika süren dayağın ardından bir ara yere düşüp kendinden geçen adam güçlükle doğrularak bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı. Darbeler sonrası yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı darp etmeye devam etti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir gence de müsaade etmeyen öfkeli grubun o anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntünün sonunda yerden güçlükle kalkabilen adamın bölgeden uzaklaştığı görüldü.

O anları kayda alan vatandaş, "Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar" diyerek kavgayı anlattı. - ANTALYA

Sokak ortasında bayıltan dayak
Sokak ortasında bayıltan dayak
Sokak ortasında bayıltan dayak
Sokak ortasında bayıltan dayak
Sokak ortasında bayıltan dayak
Sokak ortasında bayıltan dayak
Sokak ortasında bayıltan dayak
Sokak ortasında bayıltan dayak

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında bayıltan dayak - Son Dakika


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