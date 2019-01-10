Sokak Ortasında Bıçaklanan Genç Ağır Yaralandı
14 dakika önce
Sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandıADANA - Adana'da tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında sol göğsünden bıçaklanan genç ağır yaralandı.
Sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı
ADANA - Adana
'da tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında sol göğsünden bıçaklanan genç ağır yaralandı.
Olay, Seyhan
İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırında işçi olarak çalışan Murat B.cadde üzerinden Mustafa K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa K., Murat B.'yi göğsünden bıçakladı. Daha sonra Mustafa K. koşarak olay yerinden kaçtı. Murat B. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedavisi yapılan Murat B. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesine sevk edildi. Murat B.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis
olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalama çalışması başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:38 Kaynak: İHA
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