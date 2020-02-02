Sokak ortasında bıçaklanan Okan, kurtarılamadı - Son Dakika
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Sokak ortasında bıçaklanan Okan, kurtarılamadı

6 saat önce

NİĞDE'de, tartıştığı M.A.A. tarafından sokak ortasında bıçaklanan Okan Savi (17), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sokak ortasında bıçaklanan Okan, kurtarılamadı, System.String[]

NİĞDE'de, tartıştığı M.A.A. tarafından sokak ortasında bıçaklanan Okan Savi (17), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Yeni Çarşı Matbaa Sokak'ta meydana geldi. M.A.A. ile Okan Savi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken M.A.A., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Savi'ye sapladı. Kanlar içinde kalan Savi, yere yığılırken, M.A.A. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Savi'yi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Okan Savi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. M.A.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.


Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:17 Kaynak: DHA
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