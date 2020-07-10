Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldüAKSARAY'da sokak ortasında kanlar içinde yerde bulunan ve bıçakla yaralandığı anlaşılan üzerinden kimliği çıkmayan 25-30 yaşlarında bir erkek, kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi.

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

AKSARAY'da sokak ortasında kanlar içinde yerde bulunan ve bıçakla yaralandığı anlaşılan üzerinden kimliği çıkmayan 25-30 yaşlarında bir erkek, kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi. Polis, ölen kişi ile saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olay, bugün saat 05. 30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 764 Sokakta meydana geldi. Yoldan geçenler yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki kişinin sol göğsünden ve belinden bıçaklandığını belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, ölen kişi ile saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:41 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 14:51 Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:44 Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 00:12 Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti için resmi teklif yaptı
17:51
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 18:00:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]