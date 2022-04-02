SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokak ortasında bacaklarından ve göğsünden bıçaklanmış halde bulunan Eyüp Gökmen Ağdaş (35), olay yerinde hayatını kaybetti.

Aktepe Mahallesi 242111 Sokakta yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bacaklarından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada olay yerinde hayatını kaybeden kişinin servis şoförü, evli ve iki çocuk babası Eyüp Gökmen Ağdaş olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede Ağdaş'ın kullandığı belirlenen 20 DG 751 plakalı minibüsün motoru çalışır ve sürücü kapısı açık halde bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ağdaş'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Ağdaş'ın kim ya da kimler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü araştırıyor.