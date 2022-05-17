Sokak ortasında bıçaklandı - Son Dakika
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Sokak ortasında bıçaklandı

17.05.2022 11:46
Sokak ortasında bıçaklandı

Kocaeli'de bir kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Kocaeli'de bir kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. isimli şahıs, ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, T.K'yı kanlar içinde gören vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan T.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında bıçaklandı - Son Dakika


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