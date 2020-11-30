Sokak ortasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

Sokak ortasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı

30.11.2020 16:52
Sokak ortasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı, System.String[]

NİĞDE'de, sokakta karşılaştığı grupla tartışan Engin Demir (34), bıçaklanması sonucu ağır yaralandı.

NİĞDE'de, sokakta karşılaştığı grupla tartışan Engin Demir (34), bıçaklanması sonucu ağır yaralandı. Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında bir grupla bilinmeyen nedenle tartışan Engin Demir, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Sokak ortasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı

İlhanlı Mahallesi, Engin Demir, Polis, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak ortasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika


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