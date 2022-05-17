SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANIP, AĞIR YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANIP, AĞIR YARALANDI

17.05.2022 09:41

BURSA'da, tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanan Deniz Tamahkar (33), ağır yaralandı.

BURSA'da, tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanan Deniz Tamahkar (33), ağır yaralandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Tamahkar, kimliği belirsiz kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, yanındaki bıçakla Tamahkar'ı vücudunun 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Tamahkar, bıçak darbeleri sonrası olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklaşmasının ardından yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tamahkar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tamahkar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANIP, AĞIR YARALANDI
SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANIP, AĞIR YARALANDI
SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANIP, AĞIR YARALANDI
SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANIP, AĞIR YARALANDI
SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANIP, AĞIR YARALANDI
SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANIP, AĞIR YARALANDI
SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANIP, AĞIR YARALANDI

YORUMLAR
500
Sokak ortasında meslektaşını ağır yaralayan oto lastikçi tutuklandı Sokak ortasında meslektaşını ağır yaralayan oto lastikçi tutuklandı Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANIP, AĞIR YARALANDI - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:34 Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
16:30 Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro
16:29 Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem
16:27 Fatih Terim'den 22 yıl önceki UEFA zaferi hatırlatması
16:16 Bir okulun kapısına gelen timsah yetkiler tarafından böyle yakalandı
16:14 Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:03:49. #1.11#
SON DAKİKA: SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANIP, AĞIR YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement