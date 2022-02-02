Üye Girişi
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

02.02.2022 11:05
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki genç, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki genç, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı. Şahısların sokak ortasında koşması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak'ta dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. N.Ç.A. (16) bıçaklanarak yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 16 yaşındaki genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. N.Ç.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, şahısların sokak ortasında koşması ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların koştuğu, olayı gören vatandaşların ise yaralanan N.Ç.A.'nın yanında beklediği görülüyor.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

YORUMLAR
500

Kadıköy, Kocaeli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
10:47 Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı
10:46 Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video
10:44 Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
10:42 Katiline "Ölmeden son bir defa öpeyim" diye yalvarmış! Şebnem Şirin, boğazı kesilerek öldürülmüştü!
10:38 Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon
10:25 Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü
10:20 "Kış Kartalı" operasyonun detaylarını Bakan Akar paylaştı: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:11:29. #1.12#
SON DAKİKA: Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement