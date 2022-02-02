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Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

02.02.2022 20:44

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki genç, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı.

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki genç, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı. Şahısların sokak ortasında koşması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak'ta dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. N.Ç.A. bıçaklanarak yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 16 yaşındaki genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ç.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, şahısların sokak ortasında koşması ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların koştuğu, olayı gören vatandaşların ise yaralanan N.Ç.A.'nın yanında beklediği görülüyor.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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