Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da gündüz saatlerinde kahreden bir olay yaşandı. Sokakta ilerleyen yabancı uyruklu Selva Hinedi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu öldürüldü.

Sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesinde yürüyen yabancı uyruklu 22 yaşındaki Selva Hinedi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden defalarca bıçaklana kadın, yere yığıldı. KAĞIT TOPLAYICILARI GÖRDÜ Kadının yerde kanlar içerisinde yattığını gören kağıt toplayıcıları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. KATİL ZANLILARI ARANIYOR Kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurunu Morguna kaldırılırken bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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