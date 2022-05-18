Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

18.05.2022 12:03
Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K., T.Ş. tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, T.K'yı kanlar içinde gören vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan T.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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