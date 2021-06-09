Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık bulunan genç kızlar, önce sözlü olarak başladıkları tartışmaya kısa süre sonra fiziki olarak devam etti. İddialara göre genç kızların dershane çıkışı kavga ettikleri belirtildi.

KAVGAYI UZAKTAN İZLEDİLER

Birbirlerinin saçlarından tutup yerde yuvarlanan kızları diğer kız arkadaşları ayırmaya çalıştı. Erkekler ise kavga eden kızları uzaktan izleyerek herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Kızların kavgası arkadaşlarının uzun süren çabalarıyla son buldu. Neden kavga ettikleri öğrenilemeyen kızlar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.