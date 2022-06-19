Sokak ortasında boğazından bıçaklanan genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Sokak ortasında boğazından bıçaklanan genç ağır yaralandı

19.06.2022 21:56
Sokak ortasında boğazından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında bir şahıs, yanına yaklaşan kişi tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında bir şahıs, yanına yaklaşan kişi tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, saat 18.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle Urfa Caddesi üzerinde Y.C.T., daha önce tartıştığı ismi öğrenilemeyen arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, Y.C.T.'yi boğazından ve çeşitli yerlerinden 7-8 bıçak darbesiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin ardından Y.C.T.'yi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçan şüpheli şahsın yakalanması için emniyet güçlerinin çalışma başlattığı kaydedildi.

(Selman Güneş/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında boğazından bıçaklanan genç ağır yaralandı - Son Dakika

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