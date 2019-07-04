Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında boş tabut
Son Dakika Güncel Haber

Sokak ortasında boş tabut

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut vatandaşı korkuttu.

Sokak ortasında boş tabut, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut vatandaşı korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu kapatmış vaziyette 1 adet boş tabut bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Camideki gasilhaneden alınmış

Olayla ilgili konuşan Yaylagöne Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, "Gece yarısı saat 03.00 sıralarında bir ara sokakta yolu kapatmış vaziyette bir tane boş tabut görülmüş. Vatandaşımız jandarmaya bildirmiş. Yapılan incelemede, tabutun Yaylagöne Camisi'ne ait gasilhaneden alındığı ortaya çıkarıldı. Kimin yaptığını henüz bilmiyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:01 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu! Son dakika! Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı YÖK'ten yeni atanan rektörlere "mobbing" uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:15:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında boş tabut
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]