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Sokak ortasında boşanmak üzere olduğu eşinin boğazını kesti

1 saat önce

Sokak ortasında boşanmak üzere olduğu eşinin boğazını kesti 23 yaşındaki kadını sokak ortasında karnından, göğsünden ve boğazından bıçakladı Boşanmak üzere olduğu eşi sokak ortasında dehşet saçtıDENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini konuşma vaadiyle yanına...

Sokak ortasında boşanmak üzere olduğu eşinin boğazını kesti

23 yaşındaki kadını sokak ortasında karnından, göğsünden ve boğazından bıçakladı

Boşanmak üzere olduğu eşi sokak ortasında dehşet saçtı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini konuşma vaadiyle yanına çağıran şahıs, sokak ortasında karısını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak boğazını kesti. Boğazı kesilen kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan kocanın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Olay İncilipınar Mahallesi 1203 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.K. eşiyle bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. H.K. boşanmak üzere olduğu eşinin konuşma vaadiyle yanına gittiği sırada alevlenen tartışma sonrası, kocası tarafından karın boşluğuna, göğsüne ve boğazına bıçak darbesi alarak ağır yaralandı.Bağrışmaları duyan mahalleli tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerce Pamukkale Üniversitesi hastanesine kaldırılan H.K.'nın acile götürüldüğü anda kalbi durdu. Doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle kalbi tekrar atmaya başlayan H.K.'nın kaldırıldığı hastanede yoğun yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

Dehşet saçan koca kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:10 Kaynak: İHA
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