Sokak ortasında bulunan cesedin kimliği belli oldu - Son Dakika
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Sokak ortasında bulunan cesedin kimliği belli oldu

05.07.2022 20:03
Sokak ortasında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokak ortasında başından vurulmuş halde bulunan şahsın kimliği belli oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokak ortasında başından vurulmuş halde bulunan şahsın kimliği belli oldu.

Olay, Emek Mahallesi Buse Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, sokak üzerinde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz şekilde yattığını görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla başından vurulmuş olan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda cesedin Hakan Özer'e (37) ait olduğu belirlendi. Özer'in cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri devam ederken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Tarihi su kemerini tahrip edip, üzerine kovanları koydular (2) Tarihi su kemerini tahrip edip, üzerine kovanları koydular (2) Kocaeli'de erkek cesedi bulundu; başından tek kurşunla vurulmuş (2) Kocaeli'de erkek cesedi bulundu; başından tek kurşunla vurulmuş (2)
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında bulunan cesedin kimliği belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak ortasında bulunan cesedin kimliği belli oldu - Son Dakika
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