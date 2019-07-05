Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Sokak ortasında bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut, gençlerin şakası olduğu ortaya çıktı.

Sokak ortasında bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut, gençlerin şakası olduğu ortaya çıktı. Malkara'nın Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu kapatmış vaziyette 1 adet boş tabut bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, tabutun Yaylagöne'deki caminin gasilhanesinden alındığı tespit edildi. Olayı aydınlatan jandarma ekibi, mahalle gençlerinin kendi aralarında şaka amaçlı tabutu yol ortasına bıraktıklarını ortaya çıkardı. Yaylagöneli S.G'nin, arkadaşları G.Ç., Ç.E., S.O., B.T. ve A.Ç'ye yaklaşık 1 ay önce şaka yaptığı ve 5 arkadaşı da sonrasında ona tabut şakası yapmak istediği öne sürüldü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:55 Kaynak: İHA
jandarma, tekirdağ, malkara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı Son Dakika! Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:14:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak ortasında bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]