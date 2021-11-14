Sokak ortasında canice öldürülen Hanife Demirci, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Hanife Demirci, memleketi Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde toprağa verildi.

Olay, 11 Kasım'da İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden bir süredir ayrı yaşayan Hanife Demirci, 10 yaşındaki oğlunu ve 7 yaşındaki kızını okula bıraktı. Eve döndüğü sırada 11 yıldır evli olduğu ve boşanma aşamasındaki eşi Satı Mehmet Demirci tarafından yolu kesildi. Satı Mehmet Demirci, yol ortasında elindeki ekmek bıçağıyla boşanma aşamasında olduğu eşi Hanife Osmanoğlu'nu bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Hanife Osmanoğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Satı Mehmet Demirci, gözaltına alındı.

Boşanma aşamasındaki 11 yıllık eşi Satı Mehmet Demirci tarafından öldürülen iki çocuk annesi Hanife Demirci, memleketi Kastamonu'nun Devrekani ilçesine getirildi. Hanife Demirci'nin cenazesi, Devrekani'de öğle namazına müteakip Merkez Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Asarcık köyünde aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazını kıldıran Hanife Demirci'nin yakın akrabası emekli İmam Hatip Ahmet Balaman, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Şu anda musallada olan Hanife kızımız, benim kayınbiraderim Yaşar Osmanoğlu'nun kızı oluyor. Yeğenimiz bizlerin kucağında büyüdü. Gelin ettik, evlendirdik, yuva kurdu, 11 yıllık bir mutlu yuvaları vardı. 10 yaşında bir oğlu, 7 yaşında bir kızı vardı. Çok iyilerdi, bir sıkıntıları da yoktu ama hayatının baharında hepimizin şahit olduğu üzere aileler arasında bazen anlaşmazlıklar çıkıyor. Kendi aralarında ufak bir anlaşmazlık nedeniyle kızımızı babasının ve kardeşlerinin evine gönderiyor. 2-3 aydır babasının evinde çocukları da orada okutuyor. Babasının olduğu yerdeki okula kayıt yaptırıyor. Eşi de zaman zaman bu kızımızı takip ediyormuş. Eşi de bizim buralı, anlaşamadıkları için. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın, okuldan dönüşte kızımızın yolunu kesiyor ve canice 11 yıldır yastığa baş koyduğu hayat arkadaşını katlediyor. Bu bizleri üzdüğü gibi olayı duyan herkesi üzdü. Allah hiç kimseyi evladı ile imtihan eylemesin. Yaşı 31, hayatının daha baharında evlatları var, maddi sıkıntıları yok. Ölüm gelecek bir şekilde sebepli veya sebepsiz. Eşi tarafından saat 09.00'da yolun ortasında canice bıçaklanıyor. Allah kızımıza gani gani rahmet eylesin" dedi. - KASTAMONU