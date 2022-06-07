Sokak ortasında cesedi bulunmuştu! O kadının, çatıdan düştüğü anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Sokak ortasında cesedi bulunmuştu! O kadının, çatıdan düştüğü anlar kameralara yansıdı

07.06.2022 14:17

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan olayda 25 yaşındaki Aylin Arslan'ın sokak ortasında cansız bedeni bulundu. Ortaya çıkan kamera görüntülerinde Arslan'ın binaya girerken çatıya doğru baktığı ve düştüğü anlar bulunuyor.

Atatürk Mahallesi'nde yolda yürüyen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği ve 31 yaşındaki Aylin Arslan olduğu öğrenildi.

Aylin, sokak ortasında ölü bulundu (2)

O ANLAR KAMERADA

Aylin Arslan'ın sokağa geldiği, binaya girdiği ve yola düştüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde; sokağa gelen Arslan'ın önce apartmanın çatısına baktığı, kilidi açık kapıdan girdikten bir süre sonra çatıdan düştüğü görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aylin, sokak ortasında ölü bulundu (2)
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında cesedi bulunmuştu! O kadının, çatıdan düştüğü anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak ortasında cesedi bulunmuştu! O kadının, çatıdan düştüğü anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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