Sokak ortasında ceset bulundu - Son Dakika
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Sokak ortasında ceset bulundu

26.04.2022 13:47
Sokak ortasında ceset bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sokak ortasında hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sokak ortasında hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay, Ayazlı Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek şahsın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatın kaybettiği tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin, Topçu Demirci'ye (65) ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Sokak ortasında ceset bulundu
Sokak ortasında ceset bulundu
Sokak ortasında ceset bulundu
Sokak ortasında ceset bulundu

YORUMLAR
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112 Acil Çağrı, Dumlupınar, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında ceset bulundu - Son Dakika


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