Sokak ortasında cinayet işlemişti, 'Gaipten sesler duydum' dedi - Son Dakika
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Sokak ortasında cinayet işlemişti, 'Gaipten sesler duydum' dedi

04.07.2023 14:35

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir adamı sokak ortasında bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması devam ediyor. Sanık, savunmasında öldürdüğü kişiyi tanımadığını ve 'gaipten sesler duyduğunu' söyledi. Mahkeme, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Sokak ortasında cinayet işlemişti, "Gaipten sesler duydum" dedi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 52 yaşındaki adamı sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında öldürdüğü kişiyi tanımadığını söyleyen sanık, "Gaipten sesler duydum, kendimde değildim. Kendimi bir oyunun içerisinde hissediyordum" dedi.

Olay, 17 Mayıs 2022'de Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Turhan Kuzu (52), Turgut Ş. tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Kuzu ağır yaralandı, Turgut Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turhan Kuzu, olaydan yaklaşık 3 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"Gaipten sesler duydum"

Sanık Turgut Ş.'nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Turgut Ş. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Turgut Ş., "Maktulü tanımıyordum, herhangi bir husumetim de bulunmuyordu. Gaipten sesler duydum, kendimde değildim. Kendimi bir oyunun içerisinde hissediyordum. Ne yaşadığımı bilmiyordum. Yaptığım şeyden dolayı pişmanım, böyle olmasını istemedim" dedi.

Rapor bekleniyor

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair istenilen raporun beklenilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA
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