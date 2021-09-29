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SOKAK ORTASINDA DAKİKALARCA DÖVÜP KAÇIRDILAR, EŞİNDEN 50 BİN TL İSTEDİLER - Son Dakika

SOKAK ORTASINDA DAKİKALARCA DÖVÜP KAÇIRDILAR, EŞİNDEN 50 BİN TL İSTEDİLER

29.09.2021 10:52

ADANA'da 3 kişi, alacaklı oldukları kişinin ortağı Bilal D.'yi (34) cadde ortasında dakikalarca darbedip, kaçırdı.

ADANA'da 3 kişi, alacaklı oldukları kişinin ortağı Bilal D.'yi (34) cadde ortasında dakikalarca darbedip, kaçırdı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler Bilal D.'nin eşi Elmas D.'yi arayıp, 50 bin TL ya da altın getirmesini istedi. Şüpheliler eve yapılan operasyonda etkisiz hale getirilirken, Bilal D. ise kurtarıldı.

Olay, 26 Eylül saat 04.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede bekleyen Musa B. (31), Mehmet Emin E. (30) ile Serhat A. (21), araç alım-satımı nedeniyle alacaklı oldukları Hulusi K.'yi bulamayınca ortağı Bilal D.'yi çağırdı. Musa B. ve Mehmet Emin E., yanlarına gelen Bilal D.'yi dövmeye başladı. Bilal D., şüphelilerin elinden kurtulup, koşarak yolun karşısına geçti. 3 şüpheli, peşinden koşup yakaladıkları Bilal D.'yi dövüp, taksiye bindirmeye çalıştı. Burada şüphelilerin elinden kurtulan Bilal D., yeniden yolun karşısına geçti ancak yine yakalanıp dakikalarca darbedildi. Şüpheliler, Bilal D.'yi taksiye bindirip bölgeden ayrıldı. Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheliler, Bilal D.'nin eşi Elmas D.'yi telefonla arayıp, "Kocan elimizde. Bize borcu olan 50 bin TL'yi ya da altın getireceksin" dedi. Elmas D.'nin, şikayetçi olması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bilal D.'nin bulunması için çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin ve Bilal D.'nin, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir evde olduklarını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelileri etkisiz hale getirip, Bilal D.'yi de kurtardı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, aralarında namus meselesi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa B. ile Mehmet Emin E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Serhat A. serbest bırakıldı.

SOKAK ORTASINDA DAKİKALARCA DÖVÜP KAÇIRDILAR, EŞİNDEN 50 BİN TL İSTEDİLER
SOKAK ORTASINDA DAKİKALARCA DÖVÜP KAÇIRDILAR, EŞİNDEN 50 BİN TL İSTEDİLER
SOKAK ORTASINDA DAKİKALARCA DÖVÜP KAÇIRDILAR, EŞİNDEN 50 BİN TL İSTEDİLER
SOKAK ORTASINDA DAKİKALARCA DÖVÜP KAÇIRDILAR, EŞİNDEN 50 BİN TL İSTEDİLER
SOKAK ORTASINDA DAKİKALARCA DÖVÜP KAÇIRDILAR, EŞİNDEN 50 BİN TL İSTEDİLER
SOKAK ORTASINDA DAKİKALARCA DÖVÜP KAÇIRDILAR, EŞİNDEN 50 BİN TL İSTEDİLER
SOKAK ORTASINDA DAKİKALARCA DÖVÜP KAÇIRDILAR, EŞİNDEN 50 BİN TL İSTEDİLER
SOKAK ORTASINDA DAKİKALARCA DÖVÜP KAÇIRDILAR, EŞİNDEN 50 BİN TL İSTEDİLER
SOKAK ORTASINDA DAKİKALARCA DÖVÜP KAÇIRDILAR, EŞİNDEN 50 BİN TL İSTEDİLER

Belediye evleri mahallesi, Türk Lirası, Çukurova, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOKAK ORTASINDA DAKİKALARCA DÖVÜP KAÇIRDILAR, EŞİNDEN 50 BİN TL İSTEDİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOKAK ORTASINDA DAKİKALARCA DÖVÜP KAÇIRDILAR, EŞİNDEN 50 BİN TL İSTEDİLER - Son Dakika
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