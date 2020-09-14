Sokak ortasında darp edilen kadın bayıldı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Deniz Mahallesinde meydana gelen olayda N.T evine giderken eski eşi tarafından saldırıya uğradı. Aldığı darbe sonucu baygınlık geçirerek yere düşen kadının yanında bulunan kız çocuğunun çığlıkları üzerine paniğe kapılan Y.D, olay yerinden kaçtı.

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, akşam vakti evine giden N.T adlı kadın, iddiaya göre eski eşi Y.D'nin yumruklu saldırısına uğradı.

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