Sokak ortasında dayak yedi, polis gelince şikayetçi olmadı - Son Dakika
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Sokak ortasında dayak yedi, polis gelince şikayetçi olmadı

15.06.2023 08:43

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından sokak ortasında darbedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından sokak ortasında darbedildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, saniyeler sonra olay yerine polis ekipleri geldi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Gece saatlerinde Barbaros Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde sevgili oldukları öne sürülen çift, kaldırımda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından erkek şahıs, kadını darbetmeye başladı. Sesleri duyan çevre sakinleri ise durumu bildirirken polis ekipleri çok kısa sürede olay yerine geldi. Polisi karşısında gören kadının ise kendisini darbeden erkek arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sokak ortasında darbedilen kadın, polis gelince şikayetçi olmadı

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan meydana gelen olay sesleri duyup balkonuna çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde erkek şahsın bağırarak kadına saldırdığı ve darbettiği, polisin de olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • İSMAİL SOLMAZ: şimdi ne diyelim kadına şiddete hayır..ama şiddete susan kadınada hayır...madem polis gördü kayıt var bence şikayete gerek olmadan işlem yapılmalı....sonucta şiddet Cevap Yaz 31 0 Yayından Kaldır
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İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında dayak yedi, polis gelince şikayetçi olmadı - Son Dakika


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