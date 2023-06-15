Sokak ortasında dayak yedi, polis gelince şikayetçi olmadı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından sokak ortasında darbedildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, saniyeler sonra olay yerine polis ekipleri geldi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Gece saatlerinde Barbaros Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde sevgili oldukları öne sürülen çift, kaldırımda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından erkek şahıs, kadını darbetmeye başladı. Sesleri duyan çevre sakinleri ise durumu bildirirken polis ekipleri çok kısa sürede olay yerine geldi. Polisi karşısında gören kadının ise kendisini darbeden erkek arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan meydana gelen olay sesleri duyup balkonuna çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde erkek şahsın bağırarak kadına saldırdığı ve darbettiği, polisin de olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.