Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı - Son Dakika

Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı

01.04.2021 15:45
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı, System.String[]

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında darp edilen kadını otobüsünü park ederek kurtaran şehir içi otobüs şoförü Barış Aytar (30), darp eden şahısla bir başka kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında darp edilen kadını otobüsünü park ederek kurtaran şehir içi otobüs şoförü Barış Aytar (30), darp eden şahısla bir başka kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Aytar, şahıslar hakkında şikayetçi olurken, o anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 AU 336 plakalı şehir içi otobüste CV47 hattında (Meydan-Minicity) şoförlük yapan 30 yaşındaki Barış Aytar, cadde üzerinde bir kadının darp edildiğini gördü. Otobüsünü park edip aşağı inen Aytar, kadının saçından tutup zorla araca bindirmek isteyen kimliği belirsiz şahıs ile tartışma yaşadı. Şahıs Aytar'a bıçak çıkardı, bölgeye yakın bir yerde bulunan şahsın bir arkadaşı da koşarak gelip elindeki bıçakla Aytar'ı tehdit etti. Bu sırada darp edilen kadın olay yerinden uzaklaşırken, Aytar da otobüse binip olay yerinden ayrıldı. Kadının darp edilme anıyla, saldırganlar ile Aytar'ın yaşadığı o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bizim bin dediğimiz arabaya bineceksin"

2 yıldır şoförlük yaptığını belirten Barış Aytar (30), olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Sabah 06.30 sıralarında bağlı bulunduğum Meydan depolama alanına gelirken, bir erkek şahsın bir kızın saçından tutup darp ettiğini gördüm. O an hiçbir şey düşünmeyip, kızı kurtarmak istedim. Darp esnasında, 'Bizim bin dediğimiz araçlara bineceksin' deyip vuruyordu. Aracı durdurup kızı kurtardım ve arkama aldım. Şahıs üzerinde bulunan ekmek bıçağını sallamaya başladı. Kızın kaçtığını düşündüm ama arka taraftaki pikap bir araca binerek kendini kamufle etti. Daha sonra ileriden bir kişi daha gelip o da bıçak sallamaya başladı. İki kişinin arasında kaldım."

"Yine olsa yine yaparım"

Doğru olanı yaptığını ifade eden Aytar, "Yine olsa yine yaparım. Biz bunları yapmadıkça, bunların önüne geçilmeyecek. Üzüldüğüm nokta, o kadar çevrede kişiler olmasına rağmen sadece izlemeyle yetindiler. Haklı olduğumu düşünüyorum. Haklı olduktan sonra kıldan ince köprüden de geçerim" ifadelerini kullandı.

Aytar, polise giderek şahıslar hakkında şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.

"Şiddetle kınıyoruz"

Antalya Şehiriçi ve Şehirdışı Toplu Ulaşım Şoförleri Derneği Elçin Güner de, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Kadına şiddet yine gündemde. Ben de bir bayanım neticede. Hiç hoş şeyler değil. Erkek şoför arkadaşımız kadını kurtarmaya çabalarken bıçak sallanıyor. Bıçak sallayan kişinin kim olduğu belirsiz ve bulunmasını istiyoruz. Şiddetle kınıyoruz" dedi. - ANTALYA

Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtarmak için hayatını hiçe saydı - Son Dakika


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