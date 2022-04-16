Sokak ortasında dehşet saçtı... "Hakkını veririm" dedi, eski eşini defalarca bıçaklayıp yola attı - Son Dakika
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Sokak ortasında dehşet saçtı... "Hakkını veririm" dedi, eski eşini defalarca bıçaklayıp yola attı

16.04.2022 11:56

Sokak ortasında dehşet saçtı.

Sokak ortasında dehşet saçtı... "Hakkını veririm" dedi, eski eşini defalarca bıçaklayıp yola attı

Eski kocası tarafından bıçaklanan genç kadının yüzü kanlar içinde kaldı

Bıçaklanan genç kadın yerde hareketsiz yatarken, gözaltına alınan eski koca ise tehditler savurmaya devam etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde eski eşi tarafından 10'a yakın bıçak darbesi ile ağır yaralanan genç kadının kanlar içinde kaldığı ve olayı gerçekleştiren şahsın gözaltına alınma anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görenleri dehşete düşüren görüntüye neden olan eski kocanın ise olaydan yaklaşık 9 saat önce sosyal medya hesabından 'o k. hakkını veririm bedeli ne olursa olsun' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dazkırı ilçesi Cihat Kora caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Canan T., isimli kadın 1 yıl evli kaldığı Hulusi A., ile geçtiğimiz aylarda boşandı. İkili arasında iddiaya göre, geçtiğimiz günlerde düğün takısı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hulusi A., eski eşi Canan T.'nin kullandığı aracı kendi aracıyla takip etti. Ardından Hulusi A., trafikte ilerleyen Canan T.'nin aracına çarptı. Kendisine çarpan kişinin eski kocası olduğunu fark eden Canan T., işyerine kaçarak peşindeki Hulusi A.'dan kurtulmak istedi.

Genç kadın eli, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı!

Genç kadının arkasından dükkana giren Hulusi A., eski karısına adeta dehşeti yaşattı. Canan A.'yı burada eli, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayan Hulusi A., ardından genç kadını saçlarından tutup sürükleyerek sokağa çıkardı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Dazkırı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekip ile ambulans sevk edildi.

Genç kadın yaklaşık bir hafta uyutulacak

Olay yerine sağlık ekipleri bıçaklanan genç kadını ambulans ile Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren Hulusi A.'yı suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

Dün gece sevk edildiği üniversite hastanesinde ameliyata alınan Canan T.'nin ardından yoğun bakımda tedavisine başlandığı öğrenildi. Genç kadının yaklaşık bir hafta uyutulacağı kaydedildi.

Canan T.'ye dehşeti yaşatan eski kocanın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olay anı görüntüsü görenleri dehşete düşürdü

Olayın hemen ardından bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Görüntüde bıçaklanan genç kadının kanlar içinde yerde yattığı ve başında birkaç kişinin olduğu, ona yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ise genç kadını ağır yaralayan Hulusi A.'yı kelepçeleyerek gözaltına alıyor.

Sokak ortasında dehşet saçtı... Hakkını veririm dedi, eski eşini defalarca bıçaklayıp yola attı
Sokak ortasında dehşet saçtı... Hakkını veririm dedi, eski eşini defalarca bıçaklayıp yola attı
Sokak ortasında dehşet saçtı... Hakkını veririm dedi, eski eşini defalarca bıçaklayıp yola attı

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Karahisar, Hisarcık, Dazkırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında dehşet saçtı... 'Hakkını veririm' dedi, eski eşini defalarca bıçaklayıp yola attı - Son Dakika


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