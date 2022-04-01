Sokak ortasında dehşet yaşatan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sokak ortasında dehşet yaşatan şüpheli tutuklandı

01.04.2022 00:57
Sokak ortasında dehşet yaşatan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de sokak ortasında Adem Ö'yü tabancayla kasten yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de sokak ortasında Adem Ö'yü tabancayla kasten yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 27 Mart Pazar günü İzmit ilçesine bağlı Terzibayırı Mahallesi Dileğim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Adem Ö., tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vuruldu. Adem Ö., tabancadan çıkan mermilerin her iki bacağına da isabet etmesiyle yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı Adem Ö.'yü kanlar içinde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adem Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise, kasten yaralama olayını gerçekleştirerek olay yerinden ayrılan kişinin C.G. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma neticesinde C.G., 29 Mart Salı günü ruhsatsız silahıyla beraber yakalandı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

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27 Mart, Kocaeli, Pazar, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında dehşet yaşatan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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