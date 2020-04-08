Sokak ortasında doğum yaptı - Son Dakika

Sokak ortasında doğum yaptı
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir at, sokak ortasında doğum yaptı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir at, sokak ortasında doğum yaptı. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir at doğum yaptı. Dünyaya gelen tay ayağa kalkarak ilk adımlarını attı. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Daha sonra atın sahibi gelerek atı ve yavrusunu alıp götürdü. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:21 Kaynak: İHA
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