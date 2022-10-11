SOKAK ORTASINDA ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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SOKAK ORTASINDA ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

11.10.2022 11:12

KONYA'nın Karatay ilçesinde, tartıştığı eniştesi Süleyman Durmuş'u (48) sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldüren Ramazan Dizman (34), tutuklandı.

KONYA'nın Karatay ilçesinde, tartıştığı eniştesi Süleyman Durmuş'u (48) sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldüren Ramazan Dizman (34), tutuklandı.

Olay, 9 Ekim günü saat 13.30 sıralarında, Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta tartıştığı kayınbiraderi Ramazan Dizman'ın bıçaklı saldırısına uğrayıp, kanlar içinde kalan Süleyman Durmuş, koşarak yakındaki iş yerine sığındıktan sonra yere yığıldı. Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Durmuş, hayatını kaybetti. Süleyman Durmuş'un cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki otopsi sonrası teslim alınarak defnedildi. KAÇARKEN MONTUNU YAKMIŞ

Saldırı sonrası kaçan Ramazan Dizman'ın, caddedeki inşaata girdiği ve üzerindeki montu yaktığı belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan Dizman, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Dizman, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dizman'ın, ifadesinde Eniştem ile aramızda daha önceden alacak-verecek meselesi vardı. Borç meselemiz yüzünden ablam ve eniştemin araları açıldı. Bu yüzden tartışıp, kavga ettik dediği öğrenildi.

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Son dakika 3. sayfa: Konya'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı Son dakika 3. sayfa: Konya'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı Tartıştığı eniştesini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! O anlar kameralara yansıdı Tartıştığı eniştesini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! O anlar kameralara yansıdı
Kaynak: DHA

Süleyman Durmuş, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOKAK ORTASINDA ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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