Saldırı sonrası kaçan Ramazan Dizman'ın, caddedeki inşaata girdiği ve üzerindeki montu yaktığı belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan Dizman, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Dizman, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dizman'ın, ifadesinde Eniştem ile aramızda daha önceden alacak-verecek meselesi vardı. Borç meselemiz yüzünden ablam ve eniştemin araları açıldı. Bu yüzden tartışıp, kavga ettik dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Süleyman Durmuş, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SOKAK ORTASINDA ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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