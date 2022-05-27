Sokak ortasında eşi tarafından dövülen kadının "polisi çağırın" haykırışına pazar esnafı yetişti! Kadın, polis gelene kadar kocasını yakasından tuttu - Son Dakika
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Sokak ortasında eşi tarafından dövülen kadının "polisi çağırın" haykırışına pazar esnafı yetişti! Kadın, polis gelene kadar kocasını yakasından tuttu

27.05.2022 11:05
Sokak ortasında eşi tarafından dövülen kadının "polisi çağırın" haykırışına pazar esnafı yetişti! Kadın, polis gelene kadar kocasını yakasından tuttu

İstanbul Sultangazi'de sokak ortasında eşi tarafından şiddet gören kadının haykırışına pazar esnafı kayıtsız kalmadı. Esnaflar, adama müdahale ederken kadının da polis ekipleri gelene kadar kocasının yakasını bırakmaması dikkat çekti.

Sultangazi'de dün saat 11.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karı koca olduğu öğrenilen iki kişi, arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kocanın eşine şiddet uyguladığı öne sürüldü. Kadının, yardım çığlıklarını ve 'Polis çağırın' bağırışlarını duyan pazarcı esnafı, durumu polise bildirerek yardıma koştu. Araya giren esnaf, kocaya müdahalede bulundu. Bu sırada kadının, polis gelene kadar kaçmasın diye kocasının yakasından tuttuğu görüldü.

Sokak ortasında eşi tarafından dövülen kadını, pazarcı esnafı kurtardı

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Duruma müdahale eden bir pazarcı, kocayı kucaklayarak kadının yanından uzaklaştırdı. Gelen polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olmayan çifti polis merkezi amirliğine götürdü.

Sokak ortasında eşi tarafından dövülen kadını, pazarcı esnafı kurtardı

PAZARCI ESNAFI, O ANLARI ANLATTI

Olay anını anlatan ve kadının yardımına koşan pazarcı esnafı Sedat Babur, "Biz tezgah açtığımız sırada bir çığlık sesleri yükseldi. Bağırışımalar oldu. 'Polis' diye bağıran bir bayanın sesini duyduk. Bizde sesin olduğu yere yöneldik ve kadın ile adamın tartıştığını gördük. Bir şiddet söz konusuydu. Hemen araya girip, ayırdık. Karı kocalarmış. Kadının yüzü morarmıştı. Biz yardıma gitmemiş olsaydık şiddetin tozu artardı. Daha sonra polis geldi. İkisini alıp karakola götürdü" dedi.

Sokak ortasında eşi tarafından dövülen kadını, pazarcı esnafı kurtardı
Sokak ortasında eşi tarafından dövülen kadını, pazarcı esnafı kurtardı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sokak ortasında eşi tarafından dövülen kadının "polisi çağırın" haykırışına pazar esnafı yetişti! Kadın, polis gelene kadar kocasını yakasından tuttu - Son Dakika
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