Son Dakika Haberleri: Sokak Ortasında Eşini Bıçakladı

Sokak Ortasında Eşini Bıçakladı

3 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kadın boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.

Sokak Ortasında Eşini Bıçakladı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kadın boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesindeki bir markette çocuklarıyla birlikte alışveriş yapan Aysel P., marketten çıkınca boşanmak üzere olduğu eşi M.P. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çocuklarının önünde boşanmak üzere olduğu eşini yaralayan şüpheli, olayın ardından kaçarken yaralanan kadın için vatandaşlar, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:30 Kaynak: İHA

Sakarya, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu Sakarya'daki Irkçı Saldırı İddialarına Valilik'ten Açıklama: İtibar Etmeyin

Yalova'da Düzenlenen Fuhuş Operasyonunda 30 Kişi Gözaltına Alındı Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:39:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Ortasında Eşini Bıçakladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]