Sokak Ortasında Eşini Bıçakladı
3 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kadın boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde bir kadın boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya
Mahallesindeki bir markette çocuklarıyla birlikte alışveriş yapan Aysel P., marketten çıkınca boşanmak üzere olduğu eşi M.P. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çocuklarının önünde boşanmak üzere olduğu eşini yaralayan şüpheli, olayın ardından kaçarken yaralanan kadın için vatandaşlar, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
112 Acil Servis
ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:30 Kaynak: İHA
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